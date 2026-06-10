5月18日、スターバックスコリアが公式アプリとウェブサイトに掲載したあるプロモーションが、韓国社会で大きな論争を巻き起こした。広告には「タンクデー」というイベント名とともに「5/18」という日付が表示され、「机にドン！（＝原文は“タック”）」という文言が使われていた。【画像】「ドンと叩いたら、ウッと言って死んだ」1987年、韓国で起きた壮絶事件を見る韓国の歴史を知らない人々にとっては一般的なマーケティン