【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9Lana（読み：クラナ）が、新曲「BLUE MOON」を6月17日に配信リリースすることを発表。併せて、アートワークが公開、プリアド/プリセーブもスタートとなった。 ■「BLUE MOON」は、代表曲「BALALAIKA」の続編 先日、9Lanaの代表曲のひとつ「BALALAIKA」が、MV再生回数1,000万回を突破。「BALALAIKA」の妖しくも中毒性の高いサウンドと物語性の高い歌