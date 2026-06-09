9Lana（クラナ）新曲「BLUE MOON」配信リリース決定！“恋は焦らず”から“叶わぬ恋”へ

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9Lana（読み：クラナ）が、新曲「BLUE MOON」を6月17日に配信リリースすることを発表。併せて、アートワークが公開、プリアド/プリセーブもスタートとなった。

■「BLUE MOON」は、代表曲「BALALAIKA」の続編

先日、9Lanaの代表曲のひとつ「BALALAIKA」が、MV再生回数1,000万回を突破。「BALALAIKA」の妖しくも中毒性の高いサウンドと物語性の高い歌詞は、国内外問わず多くのリスナーが9Lanaを知るきっかけとなった。

そんな「BALALAIKA」の続編として描かれるのが、本作「BLUE MOON」だ。

「BALALAIKA」のカクテル言葉が“恋は焦らず”だったのに対して、「BLUE MOON」のカクテル言葉は“叶わぬ恋”。

“恋は焦らず”から“叶わぬ恋”へ。前作で揺れ動いていた恋心は、今作でさらに深く、そして切実な感情へと姿を変える。

あの夜は、本当に終わったのか――。

「BALALAIKA」で始まった物語は「BLUE MOON」であらたな局面を迎える。9Lanaが歌い上げる、切なくも妖艶な“叶わぬ恋”の物語に注目しよう。

なお、プリアド/プリセーブは6月16日23時59分まで。期間内に予約すると、「BLUE MOON」特別デジタル壁紙がプレゼントされる。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BLUE MOON」

https://9lana.lnk.to/BLUEMOON

■関連リンク

9Lana OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/