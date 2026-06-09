ものづくりの要となる金型の製造技術を競う学生の全国大会で、大分県立工科短期大学校の卒業生2人が最高賞を獲得しました。 【写真を見る】ものづくりの要となる”金型”製造技術大分県立工科短大から2人が全国最優秀賞 県立工科短期大学校をこの春卒業した織田怜さん（20）と森竹健太さん（20）は、4月に大阪で行われた学生の金型技術を競う全国大会で、最優秀賞の金賞を受賞しました。 2人はプラスチック用金型部門に出場。