Appleは、6月8日より米カリフォルニア州クパチーノにある本社施設「Apple Park」において、毎年恒例の開発者会議「WWDC26」をスタートさせた。初日に行われた基調講演では「iOS 27」「iPadOS 27」「macOS 27 Golden Gate」など、今秋にリリース予定の次世代のOS群が発表された。 （関連：【画像】新設された「Siriアプリ」などはじめSiri AIｗ活用している様子） 今回のアップデートの最大の焦点と