建築家・石上純也さんらの新ホール計画をテーマにした展覧会が、県の意向を受けて中止になった問題で、後藤田知事の訪問を受けた男性が、6月9日に会見を開き、知事から直接、中止を求める発言があったと明らかにしました。（日本建築家協会 徳島地域会・内野輝明さん）「知事がどのような気持ちでそう言ったのかわからないが、私自身は強い言葉かなと」「『半分脅しなのかな』と、少なくとも感じたのは事実」この問題