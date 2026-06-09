KONAMIの人気サッカーゲーム「eFootball」が9日、同作のアンバサダーを務めるサッカー・アルゼンチン代表のリオネル・メッシや、日本代表・久保建英が登場する新CMを公開した。 【画像】スペイン、日本、ブラジルのエースが一つの画面に！感慨深いカット 新CM公開を記念して、久保とメッシの特別インタビューも公開された。久保は前回のW杯カタール大会(2022年)から成長した自身