ローソンのCMから王林の姿が消え、ネットが騒然となっている。一方で川栄李奈、梅沢富美男は続投。その真相を追った。

「5月25日から、新CM『超ハッピーすぎ！チャレンジ』がスタートしました。新たにM!LK・佐野勇斗さん、ヒコロヒーさん、連続テレビ小説『風、薫る』（NHK系）のWヒロインの1人、上坂樹里さんが参加しています。

それまで近所の客役だった川栄さんは“店長に転身”し、梅沢さんも引き続きお客さん役として出演しています」（芸能記者）

一方で姿を消したのが、松山ケンイチ、そして王林というわけだ。松山は店長、王林はクルーという設定で同シリーズに出演してきた。

青森出身同士の“同郷コンビ”として親しまれてきた2人の不在にXでは、

《ローソンって王林辞めたの？》

《ローソンさんマツケン王林Fireで川栄残し……なぜ…》

《松山ケンイチもいなくなったのか？》

と困惑の声が相次いだ。

そこで本誌『SmartFLASH』がローソン広報部に理由を問い合わせたところ、同社は2022年から「ローソンでハピろー」をコミュニケーションテーマにCMを展開してきたと説明。

そのうえで、「松山様と王林様には長きにわたり、ローソンのイメージ向上に貢献いただき、感謝しています」とコメント。さらに、昨年創業50周年を迎えたことから、今年からコミュニケーションテーマを「いっしょにハピろー！」へ変更したと説明し、「CM内容も刷新することになりました。今回の出演タレント変更はその一環となります」と回答した。

また、「松山様および王林様の新CMシリーズへのご出演予定は現時点ではありません」とも明かしている。つまり事実上の“契約終了”である。これについて芸能プロ関係者が語る。

「“51周年からの刷新”という理由も理解できます。ただ、川栄さんと梅沢さんが残り、王林さんと松山さんだけが外れたとなれば、視聴者が疑問を抱くのも当然でしょう。とりわけ王林さんは、長年クルー役として定着していました。だからこそ、客役だった川栄さんが新店長になったことで、『王林さんが昇格する流れではなかったのか』と感じる視聴者も少なくないでしょうね。

松山さんも“ローソンの店長”として定着していただけに、客側だった川栄さんが新店長に“転身”するという事情を飲み込めない“松ケンファン”も少なくないでしょう」（同前）

新シリーズでキャストが一新されること自体は珍しくない。だが消える人・残る人の線引きに関しては、モヤモヤは残ったままだ。