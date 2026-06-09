栃木県宇都宮の市街地で発見された、野生のクマ。6月8日放送の『ひるおび』（TBS系）で、このニュースについて言及した恵俊彰の“珍質問”が、注目を集めてしまった。「6月6日以降、宇都宮市では商店街や住宅地でクマの目撃情報が相次いでいます。市立の小中学校はすべて臨時休校となり、警察がパトロールを強化し、現在もクマの行方を追っています」（全国紙記者）番組では、商店街からの中継をまじえながら現状が報じられた