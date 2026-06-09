6月8日、シンガーソングライターのちゃんみなが公式サイトやSNSを更新。甲状腺機能低下症にともなうのどの不調のため、一定期間の療養に入ると発表した。6月13日に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」は出演を見合わせることも告知された。「公式サイトでは《本人も出演に向けて調整を重ねてまいりましたが、医師の判断を最優先し、このような決断となりました》としており、パフォーマンスに影響が出るレベルのようです。『M