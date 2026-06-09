冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」を使って作る“だし巻き卵”が、SNS上で話題になっています。それを受けて、6月9日の「たまごの日」、「アイラップ」の公式「X」アカウントがレシピを公開しています。【画像】ぷるっぷるおいしそう…アイラップで作る“だし巻き卵”のレシピ5分で作るプルプルだし巻き卵公式アカウントは、「簡単な上、余計な洗い物も出ないので、忙しい時にもオ