お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月8日の放送では大竹と、経済アナリストの森永康平が、共同通信が報じた2025年の自民党総裁選で、高市早苗氏の陣営から相談され対立候補に批判的な動画を作り、SNSで大量発信したとする証言について取り上げた。 森永康平「真摯に僕は対応すべきだと思う