タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が6月9日、放送されます。今回は、毎年、「店前に桜が咲いている店はおもてなしの心がある」という検証企画を紹介。スタッフが桜前線とともに日本列島を北上し、総移動距離4390キロメートルで探した飲食店が登場します。【画像】総重量2キロ超え「カタヤキそば」、ザンギ25個の定食、天ぷ