5月、新幹線の車内で隣り合わせた男性から「ボクの話し相手になってよ」と声を掛けられ、性的な話を聞かされたというSNSへの投稿が、1000万件以上表示されるなど大きな注目を集めた。 投稿者はその後男性から逃げ、「指定席代を捨ててトイレの前に立っています」と綴っており、その苦痛がうかがえる。 身体的な接触を伴う「痴漢」が性犯罪であることは広く知られている。しかし、公共の場で一方的に性的な発言をしたり、望まれ