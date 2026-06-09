#PR YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【これが成功の秘訣!!】afterを想定し尽くしたリノベーション住宅を内見！」を紹介した。動画では、築24年のマンションをフルリノベーションした約74㎡の住まいを訪問し、施主のこだわりが詰まった機能的かつデザイン性の高い空間作りを紹介している。 動画内でゆっくり不動産は、玄関から続く土間スペースを「セカンドリビング」として活用する独自の