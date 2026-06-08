ニッスイはこのほど、新ブランド「ニッスイサーモン」を立ち上げ、2030年に水揚げ1万tを目指す。4月1日付でグループ会社の弓ヶ浜水産を株式会社ニッスイサーモンに商号変更し、同社が生産する国内養殖サーモンを「ニッスイサーモン」としてニッスイが全量販売する。5月27日に都内で開いた事業説明会でニッスイ中央研究所の塩谷格所長は「世界的に“獲る漁業”の生産量は横ばいだが、養殖は生産量が増えている。日本の養殖は多