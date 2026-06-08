7日午後、能代市腹鞁ノ沢の高齢者福祉施設の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと7日午後3時5分ごろ、能代市腹鞁ノ沢の特別養護老人ホームの敷地内にクマ1頭がいるのを、この施設で勤務している八峰町の60代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。付近には高齢者交流施設や運動広場、小友沼があります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツ