トヨタの水素に対する取り組みを振り返る近年、カーボンニュートラルの実現に向けて多様な次世代エネルギーの選択肢が模索される中、トヨタはマルチパスウェイのひとつとして「水素」の可能性を追求しています。その最前線となっているのが、モータースポーツの現場である「スーパー耐久シリーズ」です。2021年にモリゾウこと豊田章男氏が自ら水素エンジン車に乗ってレースにデビューして以来、トヨタは「つくる」「はこぶ」