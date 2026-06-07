©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … こんにちは！新人アナウンサーの瀧口美咲です！ 先日、大仁田さんの中継を見学させていただきました！本番はもちろん、事前準備もとても勉強になりました。 中継チームの連携