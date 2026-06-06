サバンナ・バナナズが名誉メンバーに認定元日本ハム内野手の杉谷拳士氏が、米国で絶大な人気を誇るエンターテインメント野球チームから異例の称号を授かった。米ジョージア州サバンナを拠点とする「サバンナ・バナナズ」が、杉谷氏を「名誉メンバー（Honorary Banana）」に認定した。サバンナ・バナナズは2016年に創設。独自ルールの「バナナボール」を採用し、ダンスやパフォーマンスを交えたエンターテインメント性の高い試