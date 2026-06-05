起工式の様子 高松競輪場(高松市福岡町) 高松市は2024年度から高松競輪場の再整備事業を行っています。にぎわいを創出するため、敷地内にホテルなどが建設される計画で、5日、工事が始まりました。 起工式には、高松市の大西秀人市長や再整備を手がける事業者ら約60人が参加しました。 老朽化に伴って高松市が再整備を行うもので、競輪施設の規模をこれまでの6割程度に縮小し、余剰地を街のにぎわい創出に活用しま