6月4日、女優の森七菜が、人気俳優と密会していたことを報じられた。森のプライベートに関する情報は衝撃を与えたが、SNSでは“男性アイドル”との関係が注目されているようで──。

発端となったのは、6月4日の「東スポWEB」の報道だ。

「記事によれば、森さんは俳優の青木柚（ゆず）さんと、5月に都内の高級飲食店で2人だけで食事し、親しげな様子を見せていたと伝えられています。森さんと青木さんは2025年10月公開の映画『秒速5センチメートル』で共演しており、青木さんは主人公の高校時代、森さんはその同級生役を演じました」（スポーツ紙記者）

作中では、森が青木に思いを寄せる甘酸っぱい青春模様が描かれたが、現実でも気になる関係性が取りざたされることとなった。森の“密会報道”は衝撃を与えたが、一方でXでは、

《ほくななカップル説》

《松村北斗と付き合ってるってずっと思ってたけどちゃうんかーい》

《森七菜は絶対、松村北斗だと思っていたのに》

など、6人組アイドルグループ「SixTONES」の松村北斗の名前があがっていた。

「松村さんと森さんは、2021年の映画『ライアー×ライアー』でダブル主演を務めて初共演し『秒速5センチメートル』でも物語上、接点は少ないものの、共演しています。『ライアー×ライアー』では、現場で楽しげにはしゃぐ2人のオフショットが公開され、バラエティ番組やイベントでも打ち解けたやりとりを見せており、ファンの間でも“お似合い”と見る向きがあったのです。今回の青木さんと森さんの報道から、松村さんとの関係の行方について、気を揉む声があがったということです」（芸能担当記者）

『ライアー×ライアー』で松村と森が共演した際には、SNSをざわつかせるできごともあった。

「2021年9月ごろ、Twitter（当時）上で、松村さんと森さんが顔を寄せてアイスを食べたり、2人で歯磨きしたりする、恋人のような“親密ショット”が拡散されたのです。しかし、これらの写真は『ライアー×ライアー』撮影中のメイキング映像だったとして、配給会社が《本来このような形で公開されるべき画像ではありません》と、意図せぬ形で流出したことを謝罪しました。初共演作での2人の距離感から“カップル説”が支持され、今回の報道で松村さんを思い出す人もいたのだと思われます」（同前）

『秒速5センチメートル』では、青木演じる主人公への思いがかなわず、報われない恋に苦悩する演技で注目を集めた、森。リアルでの2人の関係は、はたして──。