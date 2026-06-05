シビックに新スポーツグレード追加ホンダは、Cセグメントのハッチバックモデル『ホンダ・シビック』をマイナーモデルチェンジし、6月5日より発売した。【画像】高揚感ある走りを実現したハイブリッド、ホンダ・シビックe:HEV RS全16枚今回の改良における最大のトピックは、ハイブリッドモデルの『e:HEV』に新たなスポーティーグレードとして『e:HEV RS（イーエイチイーブイ・アールエス）』が追加されたことである。ホンダ・シビ