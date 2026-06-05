6月に入り、露地もののサクランボの収穫が始まり、東根市の産直施設では、旬の「佐藤錦」を求め、山形県内外から多くの人が訪れています。ことしは、例年並みに近い収穫量を見込んでいるということです。5日午前9時前、東根市の「よってけポポラ」です。オープン前、すでに40人ほどが並び、列を作っていました。お客さんたちのお目当ては東根が誇るブランドサクランボ「佐藤錦」です。オープン後は多くの人たちがサク