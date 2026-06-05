一度は販売終了が発表された竹製物差し「竹尺」の再販が発表され、SNSで注目を集めている。再販を発表したのは、服飾・手芸材料の専門商社「日本紐釦（ちゅうこう）貿易」（大阪市）。販売終了は25年末、再販は26年5月29日に発表されている。この半年で何があったのか。経緯を会社に聞いた。計4種類の竹尺を再販日本紐釦貿易は1917年創業。生地や服飾・手芸用品などのハンドメイド材料を取り扱う卸売業者だ。同社は25年12月27日、