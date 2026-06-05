実家の床下でシロアリが見つかり、駆除費用として「30万円」と言われたら、驚く人は多いでしょう。親が「家が傾くよりマシ」と考える一方で、子どもとしては本当に必要な費用なのか、火災保険や地震保険で補償されないのか気になるところです。 シロアリ被害は放置すると建物に影響することがありますが、内容を確認せずに契約すると、不要な出費につながるおそれもあります。そこで本記事では、シロアリ駆除にかかる費用の