不摂生の血筋01【漫画】結末は？本編をイッキ読み嫁と姑、相容れない関係性を描いたと思いきや、予想外の展開が待ち受ける伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「不摂生の血筋」を紹介する。不摂生の血筋02不摂生の血筋03■塩辛い味噌汁に隠された秘密「なんだいこの塩辛い味噌汁！アタシを殺す気かい？」と激怒する姑に対し、「ごめんなさい。でも、これがうちのおふくろの味なんです」と言い訳をする嫁。本作の制作のきっかけに