ドコモでは3Gサービスが2026年3月31日に終了。すでにauとソフトバンクは終了済みなので、これで3G専用端末のガラケーは使えなくなった。現代の社会では携帯電話＝スマートフォンが主で、人類はスマホなしでは生きていけないと思えるほどスマホに頼りっきりとなっており、今後もその傾向は加速するのではないだろうか？【漫画】本編を読む予測変換あるあるだ！そんな風潮のなか、便利なはずのスマホ片手にイライラしているサラリー