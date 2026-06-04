【AIは人間に似る説】スマホの予測変換にイラッ!!しかし人間も“余計な予測変換”ばかり!?【作者に聞く】
ドコモでは3Gサービスが2026年3月31日に終了。すでにauとソフトバンクは終了済みなので、これで3G専用端末のガラケーは使えなくなった。現代の社会では携帯電話＝スマートフォンが主で、人類はスマホなしでは生きていけないと思えるほどスマホに頼りっきりとなっており、今後もその傾向は加速するのではないだろうか？
【漫画】本編を読む
そんな風潮のなか、便利なはずのスマホ片手にイライラしているサラリーマンがいた。「勝手に予測変換しないで」「パスワードの頭文字を勝手に大文字にしないで」とイラついている。1分1秒を短縮するための予測変換が、かえって1分1秒を奪っていく…。「最近のスマホは先回りし過ぎてなんか違うんだよね〜」とブツクサ文句を言っていたこのサラリーマンだが、この直後、自分が吐いた言葉がそのまま自分にブーメランで戻ってくる事態に…！
今回の漫画を描いたのは、現在はWeb広告関係の仕事をする傍らでSNSに「サラリーマンのあるある漫画」を投稿しているまくべす(@maxvess3)さんである。まくべすさんに話を聞いてみた。
――本作を読んで「確かに人間も“予測変換”してるなー」と思いました。私は“予測変換”が上手にできないので、できる人は尊敬します！
私もあまり得意じゃないです。昔はよく、仕事の依頼に対して多くを語らない上司に根掘り葉掘り尋ねると「察して動け！」と言われてしまい、「こっちはエスパーじゃないぞ！」と思って理不尽に感じていましたね。そういうのが得意な人が“いわゆるデキる営業マンなのかな〜”なんていつも思っています。
――まくべすさんが“予測変換”して失敗したこと、我ながらあの予測変換はナイスプレーだったということはありますか？
予測変換は本当に苦手なので、あまりしないで生きてます！された方も「なんか違う…」となっても気まずいですし、した方も「なんで喜んでくれないの？」と余計な期待をしてしまうかもしれませんし…。「人の心は読めないもの」と割り切って、“期待せず、されず”の精神で生きていくのが、心の平和を保つコツかな…と、悟るようにしてます。
スマホの予測変換は設定でオフにすることもできる。機種によっては完全にオフにできないものもあるが、その場合は変換学習を消去するという手もあるので、予測変換が嫌な人は試してみて。
サラリーマンのあるあるを描いたまくべすさんの漫画「目指せ！日本一の社畜！ぬこリーマン」は、SNSにて新作が随時更新されているので、ほかの作品もぜひ読んでみて！
画像提供：まくべす(@maxvess3)
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そんな風潮のなか、便利なはずのスマホ片手にイライラしているサラリーマンがいた。「勝手に予測変換しないで」「パスワードの頭文字を勝手に大文字にしないで」とイラついている。1分1秒を短縮するための予測変換が、かえって1分1秒を奪っていく…。「最近のスマホは先回りし過ぎてなんか違うんだよね〜」とブツクサ文句を言っていたこのサラリーマンだが、この直後、自分が吐いた言葉がそのまま自分にブーメランで戻ってくる事態に…！
――本作を読んで「確かに人間も“予測変換”してるなー」と思いました。私は“予測変換”が上手にできないので、できる人は尊敬します！
私もあまり得意じゃないです。昔はよく、仕事の依頼に対して多くを語らない上司に根掘り葉掘り尋ねると「察して動け！」と言われてしまい、「こっちはエスパーじゃないぞ！」と思って理不尽に感じていましたね。そういうのが得意な人が“いわゆるデキる営業マンなのかな〜”なんていつも思っています。
――まくべすさんが“予測変換”して失敗したこと、我ながらあの予測変換はナイスプレーだったということはありますか？
予測変換は本当に苦手なので、あまりしないで生きてます！された方も「なんか違う…」となっても気まずいですし、した方も「なんで喜んでくれないの？」と余計な期待をしてしまうかもしれませんし…。「人の心は読めないもの」と割り切って、“期待せず、されず”の精神で生きていくのが、心の平和を保つコツかな…と、悟るようにしてます。
スマホの予測変換は設定でオフにすることもできる。機種によっては完全にオフにできないものもあるが、その場合は変換学習を消去するという手もあるので、予測変換が嫌な人は試してみて。
サラリーマンのあるあるを描いたまくべすさんの漫画「目指せ！日本一の社畜！ぬこリーマン」は、SNSにて新作が随時更新されているので、ほかの作品もぜひ読んでみて！
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