嵐は活動終了ではなく “解散”――そんな言葉がファンの怒りに火をつけたのは、5月31日に東京ドームでおこなわれたラストライブ直後のことだった。「この日の夜に放送された『Mr.サンデー』（フジテレビ系）のコメンテーターの一言が、思わぬ波紋を呼んでいるのです」（芸能記者）番組では公演後の東京ドームの様子やファンへのインタビュー、これまでの活動の軌跡などを特集。その流れで司会の宮根誠司からコメントを求めら