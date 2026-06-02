中東情勢の影響への対応や宿泊税の導入に向けて、大分県は6月議会に総額およそ76億円の補正予算を提案する方針です。 【写真を見る】中東情勢対応や宿泊税導入へ大分県が約75億円の補正予算提案の方針 大分県は2日、6月議会で提案する75億9000万円あまりの補正予算案を発表しました。このうち中東情勢悪化の影響を受けた事業者などの支援に総額68億4000万円余りを計上します。 内訳は中小企業などの資金繰りを支援する融資制