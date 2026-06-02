美容家の君島十和子が5月30日、Instagramを更新し、還暦を迎えたことを報告。真っ赤なワンピース姿に「世界で1番美しい還暦女性です」「30代くらいにしか見えない」など、驚きの声が寄せられている。【映像】還暦を迎えた君島十和子の真っ赤なワンピース姿（複数カット）これまでもプライベートについて発信してきた君島。ジョギングに励む様子や栄養を意識した手料理、「この年齢でこれほど美しいのは本当にすごい」「本当に