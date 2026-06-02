私たちの住む天の川銀河をはじめ、宇宙にあるほとんどの銀河の中心には、太陽の数百万倍から数十億倍もの質量を持つ「超大質量ブラックホール（超巨大ブラックホール）」が存在すると考えられています。こうした巨大なブラックホールと、それを取り囲む銀河は、果たしてどちらが先に誕生したのでしょうか。従来は、まず銀河が形成されてから、その中で寿命を終えた巨大な星が崩壊して恒星質量ブラックホールとなり、周囲の物質を飲