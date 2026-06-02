エクアドル2部リーグで選手が医療カートに轢かれるアクシデントが発生したエクアドル2部リーグで選手が医療カートに轢かれる前代未聞のアクシデントが発生した。まさかの事故の被害者となったのはエクアドル2部LDUポルトビエホに所属するエディソン・カイセド。現地時間6月1日に行われたエル・ナシオナル（1-0）戦の後半26分の出来事だった。負傷したポルトビエホの選手が医療用のカートに乗せられてピッチの外へ運ばれていた