第52回モーリスレベロトーナメントのグループB第1節が1日に行われ、U−19日本代表はU−19コートジボワール代表と対戦した。毎年フランスで開催されているモーリスレベロトーナメントは、世界各国の育成年代の代表チームが参加。かつては『トゥーロン国際大会』として知られ、この大会から多くの選手が飛躍を遂げた。今大会は、同じ期間に北中米遠征、およびFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表のトレーニングパートナーと