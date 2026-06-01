背筋も凍るような、おぞましい真実を知ることとなる!!【漫画】開かないポスト…理由にゾク…本編をイッキ読み現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く、配達員たちの実体験をもとにした漫画『郵便屋が集めた奇談』が注目を集めている。今回は、Kさんが経験した恐怖のエピソード『開かないポスト』を紹介するとともに、作者の送達ねこさんに話を聞いた。■ドアポストが開かない異変とおぞましい真実いつもは簡単に