配達員が「クレーム回避」で押し込んだ荷物→翌日発覚した殺人現場…「震えがくる」局員の実話にゾクリ…【作者に聞く】
【漫画】開かないポスト…理由にゾク…本編をイッキ読み
現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く、配達員たちの実体験をもとにした漫画『郵便屋が集めた奇談』が注目を集めている。今回は、Kさんが経験した恐怖のエピソード『開かないポスト』を紹介するとともに、作者の送達ねこさんに話を聞いた。
■ドアポストが開かない異変とおぞましい真実
Kさんがある部屋へ配達に行ったとき、なぜかドアポストが開かなかった。中が何かでいっぱいになっている違和感を覚えつつも、以前クレームが入ったことを思い出し、荷物を力ずくで押し込む。だが翌日、アパートを通りかかったKさんは驚くべき光景を目にし、怪奇現象よりもおぞましい真実を知ることとなる。
送達ねこさんは、｢配達時にはまさか、なかでそんなことが起こっているとは思わないので、本当にあとになるほど震えのくる体験だと思いました｣と語る。ドアの向こうには住人の日常があると思っていたため、ポストを通して触れた現実は、配達員にとってずっと忘れられない出来事となった。
■配達員が直面する危険と宿命
局員は1人でさまざまな家を訪ねるため、安全対策として各自端末を携帯し、全員が帰局するまで役職者が居残る体制を整えている。しかし、殺人事件があった場所でも郵便物があれば向かわねばならず、配達員たちは｢幽霊が出るよりも、犯人がまたやってくるほうがずっと怖い｣と話す。
読者からは｢郵便受けに手紙を入れるたびに思い出しそう｣と悲鳴が届く。どんなトラウマを抱えようとも配達先を避けて通れない局員の宿命と、その存在への感謝を感じさせる、背筋がゾクッとしつつもおもしろい作品だ。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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