北中米ワールドカップに向けての国内最後の試合「キリンチャレンジカップ」日本対アイスランドが5月31日、東京・国立競技場でおこなわれ、1-0で日本が勝利した。国立競技場に集まった6万人以上もの観客を前に、日本代表は国際Aマッチ5試合連続無失点の6連勝を記録。最高の形で北中米へ向かえると思ったが、どうやら専門家はそうは見ていないようだ。「アイスランド戦は、長年日本代表をキャプテンとして引っ張ってきた吉田麻也