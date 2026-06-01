NPBが球宴ファン投票中間発表を更新日本野球機構（NPB）は1日、「マイナビオールスターゲーム2026」ファン投票の中間発表を更新した。全セでは遊撃手部門でヤクルトの長岡秀樹内野手、全パでは先発投手部門で日本ハムの伊藤大海投手が、それぞれ1位に浮上した。土日を挟んで迎えた1日の月曜日。3日ぶりの発表では得票数に動きがあった。全セ長岡が9万493票を集め、村松開人内野手（中日）を約1500票上回った。ヤクルト勢では抑