協同乳業（東京都中央区）が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボしたロングセラー商品「メイトーのカスタードプリン」の期間限定スペシャルパッケージを6月1日に発売開始します。【ヤバっ！】かわいすぎる！「ポムポムプリン」と「カスタードプリン」コラボパッケージデザインを見る！「メイトーのカスタードプリン」は、1981年に日本で初めて工業化された本格的なカスタードプリンとして誕生し、今年、