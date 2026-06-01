現職の死去に伴う東根市長選挙で無投票で初当選した鈴木敬一 新市長が1日初登庁し、1期目をスタートさせました。東根市の鈴木敬一新市長（60）は5月24日に告示された市長選挙にただ1人出馬し、無投票で初当選を果たしました。これまで市の健康福祉部長などを経て、去年4月からことし3月末まで副市長を務めました。1日朝、職員に迎えられて初登庁し、市の選挙管理委員会から当選証書を受け取りました。そして、市長室の椅子に