昨季のセリエAを制したナポリ。今季は連覇こそ逃したが、2位と悪くない成績でシーズンを終えた。しかし、ここ2シーズンでチームを支えた指揮官であるアントニオ・コンテが辞任を発表。今回もこれまで率いていたクラブと同様に短い期間での退団となった。コンテが去ることでその後任に注目が集まっているが、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブは元ミランのマッシミリアーノ・アッレグ