【初夏セール】 5月28日9時～6月2日23時59分 ONO貿易は、コンパクトコントローラー「GuliKit Elves 2 Pro」を、大手ECサイトの大型セールに連動した独自の初夏セールにて期間限定特別価格で販売する。開催期間は5月28日9時から6月2日23時59分まで。 「GuliKit Elves 2 Pro」は、1990年代の「ノスタルジー」に最新技術で応える1台。90年代クラシッ