ONO貿易は、コンパクトコントローラー「GuliKit Elves 2 Pro」を、大手ECサイトの大型セールに連動した独自の初夏セールにて期間限定特別価格で販売する。開催期間は5月28日9時から6月2日23時59分まで。

「GuliKit Elves 2 Pro」は、1990年代の「ノスタルジー」に最新技術で応える1台。90年代クラシックゲーム機を思わせる丸みのある懐かしいフォルムに、ドリフト現象の発生を極限まで抑えるホールエフェクトスティック、有線接続時最大1000Hzの超低遅延、次世代機対応、最大20時間バッテリーを凝縮している。わずか180gの手のひらサイズで快適にプレイできる。

□キャンペーンサイト（楽天）

「GuliKit Elves 2 Pro」の特長

「またドリフトで壊れた」を解決。2200段階ホールエフェクトスティック

「Elves 2 Pro」が採用するホールエフェクトスティックは、磁気センサーによる非接触設計で物理的な接触・摩耗の根本原因を解決。内部に摩耗する部品が存在しないため、長期使用後も高い精度を維持する。2200段階の超高精度検出で微細な操作も正確に拾い上げ、スティック感度は「低/中/高」の3段階で自分好みに調整できる。

デスクに馴染むレトロデザイン

「Elves 2 Pro」はわずか180gの超軽量ボディ。90年代の名機を思わせる丸みのあるクラシックなフォルムを採用し、専用保護ケースも付属する。

有線1000Hz低遅延×マルチデバイス対応

有線接続時最大1000Hzの高速ポーリングレートにより、格闘ゲームのコマンド入力から2Dアクションのシビアな操作まで、入力遅延を大幅に抑えて素早く画面に反映。

PC・スマホ・現行コンソール機から次世代機まで幅広く対応するクロスプラットフォーム設計で、デバイスを選ばずいつでも「自分の環境」でプレイ可能。次世代機のスリープ解除機能にもいち早く対応している。

※次世代機スリープ解除のご利用には、本体システムバージョン20.3.0以上へのアップデートと専用ペアリング手順が必要です。

充実した機能を搭載

マクロ機能（最大10分記録）： 専用「学習ボタン」でRPGのレベル上げや周回作業を自動化

TURBO連射： AUTO全自動連射とTURBO半自動連射、連射ホールド対応

9種振動：「HD振動」「超触覚モード」「従来型ロータリーモード」×3段階調整

6軸ジャイロセンサー： 高精度な体感操作に完全対応

プレイスタイルに合わせて自分仕様にカスタマイズ

コンソール機とPCゲームを行き来する際に生じるボタン配置のストレスも、コントローラー本体のみで完結するA-B / X-Yのボタン入れ替え機能でスムーズに解消できる。また、十字キーの入力範囲を4方向または8方向に切り替える機能も備えており、格闘ゲームやクラシックタイトルでの誤入力を大幅に軽減し、より正確な操作をサポートする。

最大約20時間駆動の大容量バッテリー

800mAhの大容量バッテリーを搭載しており、一度のフル充電で最大約20時間の連続使用が可能。

「GuliKit Elves 2 Pro」概要

対応機種：Windows /Nintendo Switch /Nintendo Switch 2 / iOS / Android

接続方式：Bluetooth 5.3 無線 / 有線（Type-C）

仕様

スティック：ホールエフェクト（磁気センサー） 2200段階

ポーリングレート：有線：最大1000Hz / Bluetooth：170Hz

バッテリー：800mAh / 最大20時間連続使用

重量：180g

主要機能：TURBO連射・マクロ（最大10分）・9種振動・6軸ジャイロ・ボタン入替・十字キー切替

Switch 2対応：スリープ解除対応（※ファームウェア更新・専用ペアリング手順必要）

技適：取得済み

【重要な使用前準備について】

・ファームウェアアップデート： GuliKit公式サイトより定期的なアップデートを推奨

・ジョイスティック校正： 初回使用前および動作不安定時に実施

・Switch 2スリープ解除： 本体システムバージョン20.3.0以上への更新と専用ペアリング手順が必要

※「Nintendo Switch」「Nintendo Switch 2」は任天堂株式会社の登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。

※本製品はGuliKit社のオリジナル製品であり、上記各社のライセンス製品ではありません。

※本文中のレトロゲーム機に関する表現は、デザインの印象についての一般的な表現であり、 特定の企業・製品との提携・ライセンス関係を示すものではありません。