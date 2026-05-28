7回にア・リーグ最速で20号を放った【MLB】Wソックス 15ー2 ツインズ（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたツインズ戦に出場し、3試合連続となる20号を放った。地元シカゴ記者からは、圧倒的な活躍に対して日本への“愛”が止まらない事態になっている。13-1と大量リードで迎えた7回の打席で豪快な一発が飛び出した。相手右腕アダムスがカウント2-1から投じた外