リンクをコピーする

【G TUNE DG-I5G60】 5月28日 発売 価格：369,800円 【G TUNE DG-I7G70（ホワイト）】 5月28日 発売 価格：524,800円 マウスコンピューターは、ゲーミングPCブランド「G TUNE」より、B860Mチップセット、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus、Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusを組み合わせた