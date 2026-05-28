【G TUNE DG-I5G60】 5月28日 発売 価格：369,800円 【G TUNE DG-I7G70（ホワイト）】 5月28日 発売 価格：524,800円

マウスコンピューターは、ゲーミングPCブランド「G TUNE」より、B860Mチップセット、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus、Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusを組み合わせたデスクトップPCの販売を5月28日から開始した。

インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plusは、最新のゲームプレイや写真編集、動画編集などのクリエイティブ作業まで幅広く対応するバランスの取れた性能を備えている。また、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plusは、24コア構成による高い処理性能を備え、ゲームに加えて配信や動画編集などのマルチタスク用途にも適している。

さらに、DDR5メモリやPCIe 5.0に対応。高速なデータ処理を実現し、eスポーツタイトルで高フレームレートを目指せる構成から、最新ゲームを快適に楽しみたいユーザーまで、幅広いニーズに対応する構成の製品がラインナップしている。

製品ラインナップ一例

G TUNE DG-I5G60

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus ※65W動作

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060

メモリ：16GB

M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)

販売価格：369,800円

□製品ページ

G TUNE DG-I7G70（ホワイト）

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus ※65W動作

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070

メモリ：32GB

M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)

販売価格：524,800円

□製品ページ

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