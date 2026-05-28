謝らない「夫」にウンザリ… 夫婦生活を送っていると、日常のちょっとしたことから言い争いになることもありますよね。しかし、夫に非がある場合でも「素直に謝ってくれない」というケースは多いようで、妻たちのイライラは募っています。【画像】「やばすぎ……」これが、《謝らない夫》の特徴です！（6枚）「ハイハイ謝ればいいんでしょ」 誠意のない態度に怒り実際にネット上には「明らかに夫が悪いのにふてくされてるのを見