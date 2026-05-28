謝らない「夫」にウンザリ…

夫婦生活を送っていると、日常のちょっとしたことから言い争いになることもありますよね。しかし、夫に非がある場合でも「素直に謝ってくれない」というケースは多いようで、妻たちのイライラは募っています。

【画像】「やばすぎ……」これが、《謝らない夫》の特徴です！（6枚）

「ハイハイ謝ればいいんでしょ」 誠意のない態度に怒り

実際にネット上には「明らかに夫が悪いのにふてくされてるのを見るとイライラする」「一言『ごめんね』って言えば済むのに、それすらないのはほんとストレス」など、反省して謝ることのできない夫がストレスの種になっているという声が上がっていました。

また、夫が謝ったとしても誠意が伝わってこず、イライラが増すだけという人も。「ハイハイ謝ればいいんでしょって態度が余計に腹立たしくさせるよね」「その場をやり過ごそうとして表面上だけ取り繕ってるのが見え見え」などの声もありました。

謝ったら負け？ 謎の対抗心と高すぎるプライド

一方で、素直に謝れない夫の性格を冷静に受け止める人も。「『謝ったら負け』だと思ってるんじゃない？ 何の対抗心なのか、ほんとアホくさ」「うちの夫はプライドが鬼のように高いから、絶対に弱みを見せようとしない」といったコメントが上がっています。

また、“謝れない”だけでなく、「自分は謝らないくせに、こっちが謝らないとき怒ってくるのはモラハラでしかないわ」「こちらが怒っていることに対して、全く関係ないことを持ち出してきて逆ギレ。話し合いにならない」「ごめんなさいが言えない人は、だいたいありがとうも言えないよね」「うちの旦那は謝れない、感謝しない、あいさつしない。子どもより悪い」といったコメントも見られました。

ほかにも「付き合っているときは謝ってくれたけど、結婚してから謝らなくなった」「怒られている理由が分からないから、謝ってもまた繰り返す」と漏らす人も。

プライドが高い、対抗心、モラハラ……夫の“謝れない”理由にはさまざまな心理が潜んでいるようです。ストレスが限界になったり夫婦関係に影響が出たりする前に、何とかストレスにならない対処法を見つけたいものですね。