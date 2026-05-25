インスタグラムで報告男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。「日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、これからも一生懸命プレーに励んで参ります」とつづった投稿がファンを歓喜させている。宮浦は「いつも応援してくださっているファンの皆様支えてくださっている関係者の皆様いつも温かい声援でサポートしていただき、ありがとうござい